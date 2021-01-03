Протесты против коронавирусных ограничений: в Праге активисты принесли гроб под дом премьера

Сообщается, что несколько десятков человек прошли маршем через город и оставили символические гроб, унитаз под дверями дома премьера, а также зажгли там свечи.

Акция прошла в знак протеста против коронавирусных ограничений. К гробу была прикреплена табличка с надписью “Рокитнице в Орлицких горах”, указывающая на известный горнолыжный центр, закрытый в рамках введенных ограничительных мер.

На момент демонстрации глава кабинета отсутствовал, находясь на деловом обеде с президентом республики Милошем Земаном. На манифестации присутствовали полиция, которая не вмешивалась в происходящее.

Также в знак протеста против ограничений, связанных с пандемией, пражане построили цепь из свечей, которая протянулась от здания правительства на другой берег Влтавы, до Староместской площади. “Дорога надежды”, составленная из горящих свечей в пивных кружках, должна, по мысли организаторов, привлечь внимание к тяжелому положению малого и среднего бизнеса, вызванному карантинными мерами.

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