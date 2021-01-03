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Протести проти коронавірусних обмежень: у Празі активісти принесли труну під будинок прем'єра

Київ • УНН

 • 16307 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Учасники акції протесту проти коронавірусних обмежень в чеській столиці принесли труну та унітаз під двері будинку прем'єр-міністра країни Андрія Бабіша. Про це УНН повідомляє з посиланням на Radio Prague.

Протести проти коронавірусних обмежень: у Празі активісти принесли труну під будинок прем'єра

Повідомляється, що кілька десятків людей пройшли маршем через місто і залишили символічні труну та унітаз під дверима будинку прем'єра, а також запалили там свічки.

Акція пройшла на знак протесту проти коронавірусних обмежень. До гробу була прикріплена табличка з написом "Рокитніце в Орлицьких горах", яка вказує на відомий гірськолижний центр, закритий в рамках введених обмежувальних заходів.

На момент демонстрації глава кабінету був відсутній, перебуваючи на діловому обіді з президентом республіки Мілошем Земаном. На маніфестації були присутні поліція, яка не втручалася в те, що відбувається.

Також в знак протесту проти обмежень, пов'язаних з пандемією, пражани облаштували ланцюг зі свічок, що простягнувся від будівлі уряду на інший берег Влтави, до Староміської площі. "Дорога надії", складена з палаючих свічок в пивних кухлях, повинна, на думку організаторів, привернути увагу до важкого становища малого та середнього бізнесу, викликаного карантинними заходами.

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