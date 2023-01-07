Простые, но эффективные: Минздрав рассказал об антистресс-упражнениях

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"Антистресс-упражнения являются простыми, впрочем эффективными, и работают так, чтобы помочь телу справиться со стрессом на уровне мышечной памяти. Кроме того, они помогают сбалансировать психоэмоциональное состояние", - говорят в Минздраве.

Детали

В ведомстве приводят несколько примеров упражнений-антистресс, которые рекомендует врач-психотерапевт Сергей Мищук.

"Попробуйте выполнять эти упражнения сами и вместе с детьми. Они помогут восстановить психологический баланс и преодолеть тревожные ощущения", - отмечают в Минздраве.

Дополнение

Более 70% украинцев испытывают стресс или нервозность.