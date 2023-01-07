Простые, но эффективные: Минздрав рассказал об антистресс-упражнениях
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Министерство здравоохранения Украины рассказало о четырех упражнениях для снятия стресса, пишет УНН.
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"Антистресс-упражнения являются простыми, впрочем эффективными, и работают так, чтобы помочь телу справиться со стрессом на уровне мышечной памяти. Кроме того, они помогают сбалансировать психоэмоциональное состояние", - говорят в Минздраве.
Детали
В ведомстве приводят несколько примеров упражнений-антистресс, которые рекомендует врач-психотерапевт Сергей Мищук.
"Попробуйте выполнять эти упражнения сами и вместе с детьми. Они помогут восстановить психологический баланс и преодолеть тревожные ощущения", - отмечают в Минздраве.
Дополнение
Более 70% украинцев испытывают стресс или нервозность.