Прості, але ефективні: МОЗ розповіло про антистрес-вправи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України розповіло про чотири вправи для зняття стресу, пише УНН.
Цитата
"Антистрес-вправи є простими, утім ефективними, і працюють так, щоби допомогти тілу впоратися зі стресом на рівні м’язової пам’яті. Крім того, вони допомагають збалансувати психоемоційний стан", - кажуть у МОЗ.
Деталі
У відомстві наводять кілька прикладів вправ-антистрес, які рекомендує лікар-психотерапевт Сергій Міщук.
"Спробуйте виконувати ці вправи самі та разом із дітьми. Вони допоможуть відновити психологічний баланс і подолати тривожні відчуття", - зауважують у МОЗ.
Доповнення
Понад 70% українців відчувають стрес або знервованість.