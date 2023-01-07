Прості, але ефективні: МОЗ розповіло про антистрес-вправи

Цитата

"Антистрес-вправи є простими, утім ефективними, і працюють так, щоби допомогти тілу впоратися зі стресом на рівні м’язової пам’яті. Крім того, вони допомагають збалансувати психоемоційний стан", - кажуть у МОЗ.

Деталі

У відомстві наводять кілька прикладів вправ-антистрес, які рекомендує лікар-психотерапевт Сергій Міщук.

"Спробуйте виконувати ці вправи самі та разом із дітьми. Вони допоможуть відновити психологічний баланс і подолати тривожні відчуття", - зауважують у МОЗ.

Доповнення

Понад 70% українців відчувають стрес або знервованість.