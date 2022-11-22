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Пророссийская букмекерская контора 1xBet пыталась вернуть себе лицензии еще до решения суда

Пророссийская букмекерская контора 1xBet пыталась вернуть себе лицензии еще до решения суда

Киев • УНН

 • 367468 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Общество с ограниченной ответственностью “Твоя Беттинговая компания”, которая работает в Украине под брендом 1xBet, пыталась отменить решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по аннулированию своих лицензий и вернуть их еще до решения суда по этому делу, однако судья такую инициативу не поддержал и отказал компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление суда.

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Детали

Соответствующее заявление букмекер решил подать еще до рассмотрения дела, которое сам же и возбудил: в начале ноября “ТБК” (1xBet) уже подал иск в суд, чтобы там остановили решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и вернули им все необходимые лицензии на работу в Украине.

Свое желание остановить решение КРАИЛ в “ТБК” обосновывали тем, что из-за аннулирования лицензии 1xBet нарушены их интересы и усложнена защита своих прав.

Цитата

“Данное заявление обосновано тем, что непринятие мер обеспечения административного иска может существенно усложнить или сделать невозможным эффективную защиту и возобновление нарушенных прав и интересов истца. (...) Суд, по результатам рассмотрения заявления об обеспечении иска, считает, что заявление является необоснованным и не подлежащим удовлетворению”, – говорится в документе.

Напомним

В начале сентября КРАИЛ после личного вмешательства Президента и Бюро экономической безопасности лишила лицензий ООО “Твоя беттинговая компания”, которая работала под брендом 1хBet, а все – из-за российского следа, который детективы нашли в компании во время проверки.

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