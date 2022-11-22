Проросійська букмекерська контора 1xBet намагалася повернути собі ліцензії ще до рішення суду

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Відповідну заяву букмекер вирішив подати ще до розгляду справи, яку сам же і започаткував: на початку листопада “ТБК” (1xBet) вже подав позов до суду, аби там зупинили рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та повернули їм всі необхідні ліцензії для роботи в Україні.

Своє бажання зупинити рішення КРАІЛ в “ТБК” обгрунтовували тим, що через анулювання ліцензії 1xBet порушено їхні інтереси та ускладнений захист своїх прав.

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“Дана заява обґрунтована тим, що невжиття заходів забезпечення адміністративного позову може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист та поновлення порушених прав та інтересів позивача. (...) Суд, за наслідком розгляду заяви про забезпечення позову, вважає, що заява є необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню”, – ідеться у документі.

Нагадаємо

На початку вересня КРАІЛ після особистого втручання Президента та Бюро економічної безпеки позбавила ліцензій ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, яка працювала під брендом 1хBet, а все – через російський слід, який детективи знайшли у компанії під час перевірки.