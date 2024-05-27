Прорыв военными рф границы в Харьковской области: ГБР начали расследование, уже установлено поминутное развитие событий

В Украине правоохранители начали досудебное расследование по факту прорыва войсками российской федерации государственной границы в Харьковской области, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По данным ГБР, 10 мая оккупанты во время штурмов украинских позиций сумели прорвать первый эшелон обороны и захватить несколько населенных пунктов вдоль линии границы Украины с рф, нанеся потери ВСУ и мирному населению.

Учитывая резонансность производства, к расследованию привлечены лучшие следователи и руководство Главного следственного управления ГБР, происходит плотное взаимодействие с оперативными подразделениями СБУ. А также - полная коммуникация и поддержка со стороны Генерального штаба ВСУ, ОТГ "Харьков" и ОСУВ "Хортица".

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В рамках досудебного расследования Бюро комплексно проверяет уровень обеспечения и укомплектования личным составом частей ВСУ, возведение фортификационных сооружений, взаимодействие между военными подразделениями и тому подобное. Также проверяются действия руководства всех звеньев в регионе в ходе наступательных действий противника, до и после них, исследуются возможные факты безосновательного оставления боевых позиций подразделениями ВСУ.

Сейчас уже установлено поминутное развитие событий. Назначен ряд важных экспертиз, которые планируется завершить в ближайшее время.

Предварительная квалификация - самовольное оставление поля боя и халатное отношение к военной службе (ст. 429, ч. 4 ст. 425 УК Украины).

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Все процессуальные действия проводятся с учетом реальной обстановки в местах дислокации подразделений и без ущерба для выполнения ими боевых задач, добавили в ГБР.