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Прорив військовими рф кордону у Харківській області: ДБР розпочали розслідування, вже встановлений похвилинний розвиток подій

Прорив військовими рф кордону у Харківській області: ДБР розпочали розслідування, вже встановлений похвилинний розвиток подій

Київ • УНН

 • 17146 перегляди

російські війська прорвали кордон України в Харківській області, що призвело до початку досудового розслідування за фактом самовільного залишення поля бою та недбалості українських військових.

В Україні правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом прориву військами російської федерації державного кордону в Харківській області, передає УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

За даними ДБР, 10 травня окупанти під час штурмів українських позицій зуміли прорвати перший ешелон оборони та захопити кілька населених пунктів вздовж лінії кордону України з рф, завдавши втрат ЗСУ та мирному населенню.

Зважаючи на резонансність провадження, до розслідування залучені кращі слідчі та керівництво Головного слідчого управління ДБР, відбувається щільна взаємодія з оперативними підрозділами СБУ. А також — повна комунікація і підтримка з боку Генерального штабу ЗСУ, ОТУ "Харків" та ОСУВ "Хортиця".

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У межах досудового розслідування Бюро комплексно перевіряє рівень забезпечення та укомплектування особовим складом частин ЗСУ, зведення фортифікаційних споруд, взаємодію між військовими підрозділами тощо. Також перевіряються дії керівництва усіх ланок в регіоні в ході наступальних дій противника, до та після них, досліджуються можливі факти безпідставного залишення бойових позицій підрозділами ЗСУ.

Наразі вже встановлений похвилинний розвиток подій. Призначено низку важливих експертиз, які планується завершити найближчим часом.

Попередня кваліфікація - самовільне залишення поля бою та недбале ставлення до військової служби (ст. 429, ч. 4 ст. 425 КК України).

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Усі процесуальні дії проводяться з урахуванням реальної обстановки у місцях дислокацій підрозділів та без шкоди для виконання ними бойових завдань, додали у ДБР.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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