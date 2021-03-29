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Прорыв на теплотрассе в Киеве: в дома вернули отопление

Киев  •  УНН

 • 15793 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Киеве возобновили теплоснабжение 133 домов после повреждения трубопровода на улице Рыбальской. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.

Цитата:

"Вчера вечером в 20:50 аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" завершила ремонт поврежденной теплосети на улице Рыбальской, 13. Сразу началось заполнение системы теплоносителем. Около полуночи система была заполнена, и теплоснабжение было восстановлено ко всем 133 окрестным домам", - указали в КГГА с ссылкой на данные коммунального предприятия.

Дополнение

Повреждение магистрального трубопровода с утечкой теплоносителя на улице Рыбальской произошло 28 марта в 13:50. Поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию почти 50 лет назад - в 1974-м.

В КГГА отметили, что на сегодняшний день 80% тепловых сетей в Киеве исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены.

Украинские Национальные Новости

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