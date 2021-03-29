Прорив на теплотрасі у Києві: у будинках відновили опалення

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"Учора ввечері о 20:50 аварійна бригада “Київтеплоенерго” завершила ремонт пошкодженої тепломережі на вулиці Рибальській, 13. Одразу розпочалося заповнення системи теплоносієм. Близько опівночі система була заповнена, і теплопостачання було відновлено до усіх 133 навколишніх будинків", - вказали у КМДА з посиланням на дані комунального підприємства.

Доповнення

Пошкодження магістрального трубопроводу з витоком теплоносія на вулиці Рибальській сталося 28 березня о 13:50. Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію майже 50 років тому — у 1974-му.

У КМДА зауважили, що на сьогодні 80% теплових мереж у Києві вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.