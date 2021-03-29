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Прорив на теплотрасі у Києві: у будинках відновили опалення

Київ • УНН

 • 15804 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. У Києві відновили теплопостачання 133 будинків після пошкодження трубопроводу на вулиці Рибальській. Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає УНН.

Цитата:

"Учора ввечері о 20:50 аварійна бригада “Київтеплоенерго” завершила ремонт пошкодженої тепломережі на вулиці Рибальській, 13. Одразу розпочалося заповнення системи теплоносієм. Близько опівночі система була заповнена, і теплопостачання було відновлено до усіх 133 навколишніх будинків", - вказали у КМДА з посиланням на дані комунального підприємства.

Доповнення

Пошкодження магістрального трубопроводу з витоком теплоносія на вулиці Рибальській сталося 28 березня о 13:50. Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію майже 50 років тому — у 1974-му.

У КМДА зауважили, що на сьогодні 80% теплових мереж у Києві вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни. 

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