Прорив на теплотрасі у Києві: у будинках відновили опалення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. У Києві відновили теплопостачання 133 будинків після пошкодження трубопроводу на вулиці Рибальській. Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає УНН.
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"Учора ввечері о 20:50 аварійна бригада “Київтеплоенерго” завершила ремонт пошкодженої тепломережі на вулиці Рибальській, 13. Одразу розпочалося заповнення системи теплоносієм. Близько опівночі система була заповнена, і теплопостачання було відновлено до усіх 133 навколишніх будинків", - вказали у КМДА з посиланням на дані комунального підприємства.
Доповнення
Пошкодження магістрального трубопроводу з витоком теплоносія на вулиці Рибальській сталося 28 березня о 13:50. Пошкоджений трубопровід був введений в експлуатацію майже 50 років тому — у 1974-му.
У КМДА зауважили, що на сьогодні 80% теплових мереж у Києві вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни.