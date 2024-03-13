Прорыв границы рф: погибли по меньшей мере четверо российских военных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
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Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  118289 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

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Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  27062 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124522 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  127457 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

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Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123712 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

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Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114805 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

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8 марта 2024, 15:00  •  288444 просмотра

Прорыв границы рф: погибли по меньшей мере четверо российских военных

По меньшей мере 4 российских солдат погибли и около девяти получили ранения в результате атак беспилотников и столкновений возле сел в белгородской и курской областях рф 12 марта.

Новости Мира •   •  22359 просмотра
Прорыв границы рф: погибли по меньшей мере четверо российских военных

Первый запуск ракеты японского стартапа Space One закончился неудачей: она взорвалась через несколько секунд после взлета

Первая ракета Kairos японского стартапа Space One Co. взорвалась через несколько секунд после взлета с космодрома Кии, не достигнув космоса, что стало серьезной неудачей для амбиций компании в отношении коммерческих запусков.

Новости Мира •   •  19455 просмотра
Первый запуск ракеты японского стартапа Space One закончился неудачей: она взорвалась через несколько секунд после взлета

Зеленский показал спасательную операцию на месте атаки рф в Сумах

Пять человек были спасены из-под завалов разрушенного в результате атаки рф жилого дома в Сумах.

Война •   •  26761 просмотра
Зеленский показал спасательную операцию на месте атаки рф в Сумах

В Госдепе не одобряют идею предоставления Украине помощи в кредит

Государственный департамент США считает, что предоставление помощи Украине в кредит и обременение ее экономики внешним долгом - не лучший вариант для Киева стать на ноги и защитить себя без помощи других стран.

Война •   •  25564 просмотра
В Госдепе не одобряют идею предоставления Украине помощи в кредит

Беспилотники упали на территорию нефтезавода в ростовской области рф, работа остановлена

Беспилотники упали на территорию завода нефтепродуктов в новошахтинске ростовской области россии, приостановив работу технологических объектов предприятия.

Война •   •  23173 просмотра
Беспилотники упали на территорию нефтезавода в ростовской области рф, работа остановлена

Лидеры ЕС потребуют новых санкций против Беларуси, Северной Кореи и Ирана - Bloomberg

Лидеры ЕС потребуют новых санкций против Беларуси, Северной Кореи и Ирана за помощь россии в ведении войны против Украины, дальнейшего ограничения доступа рф к военным компонентам, а также осудить решение Израиля разрешить строительство новых поселений на Западном берегу реки Иордан.

политика •   •  21180 просмотра
Лидеры ЕС потребуют новых санкций против Беларуси, Северной Кореи и Ирана - Bloomberg

ЕС снял санкции с основателя яндекса, одного из экс-владельцев МТС и пропутинского байкера из Словакии

Европейский Союз исключил из санкционного списка основателя яндекса фркадия воложа, одного из представителей компании, владеющей МТС, сергея мндоянца и руководителя европейского отделения пропутинского байкерского клуба йозефа гамбалека.

политика •   •  19211 просмотра
ЕС снял санкции с основателя яндекса, одного из экс-владельцев МТС и пропутинского байкера из Словакии

В правительстве готовят обновление стратегии регионального развития, обещают эффективную поддержку территорий

Правительство готовит обновление стратегии регионального развития для обеспечения эффективной поддержки территорий, повышения способности общин и продолжения реформы децентрализации.

политика •   •  18228 просмотра
В правительстве готовят обновление стратегии регионального развития, обещают эффективную поддержку территорий

В районе Крымского моста россияне существенно снизили количество военных судов - партизаны

По данным подпольного движения "АТЕШ", россияне значительно сократили количество военных кораблей в районе Крымского моста, на боевом дежурстве там находятся только корабли береговой обороны.

Война •   •  19528 просмотра
В районе Крымского моста россияне существенно снизили количество военных судов - партизаны

Законопроект о мобилизации должен обеспечить более 300 тысяч новобранцев - FT

Новый закон о мобилизации имеет целью найти более 300 000 новобранцев, чтобы заменить истощенных солдат, которые сейчас находятся на поле боя в Украине, согласно источникам, на которые ссылается The Financial Times.

Общество •   •  18960 просмотра
Законопроект о мобилизации должен обеспечить более 300 тысяч новобранцев - FT