По меньшей мере четыре российских военных погибли, примерно 9 получили ранения в результате вчерашних атак дронов и попытки вторжения на территорию рф. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на свои источники, пишет УНН.

Детали

По данным ASTRA, 12 марта 4 военнослужащих росгвардии погибли еще 4 получили ранения в районе села нежеголь шебекинского городского округа Белгородской области. Их атаковал беспилотник. В том же месте БПЛА уничтожил автомобиль росгвардии "Урал" и пушку-гаубицу Д-20.

Также сообщается, что по меньшей мере 2 военнослужащих минобороны рф ранены утром 12 марта во время перестрелки с якобы украинскими военнослужащими в районе села журавлевка белгородского района белгородской области. Стоит отметить, что информация о якобы украинских бойцах - не подтверждена украинскими военными структурами.

По данным ASTRA, еще несколько военнослужащих мр рф также получили ранения во время боев в районе журавлевки, их точное количество неизвестно.

Кроме того, еще один военнослужащий вневедомственной охраны ранен в результате ракетной атаки и атаки БПЛА на Грайворон Белгородской области 12 марта.

Дополнение

РДК и Легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы рф как в белгородской области, так и в курской области. Позже бойцы Легиона "Свобода России" заявили, что взяли под полный контроль посёлок тёткино, что в курской области. Утром среды, 13 марта, в ЛСР заявили, что до сих пор находятся в Тёткино.