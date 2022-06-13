Пропускная способность вырастет на 50%: на пункте пропуска "Краковец" уже на этой неделе появятся дополнительные полосы.
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В конце этой недели планируется открытие на пункте пропуска в Краковке дополнительных полос и площадок для осмотров. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире телемарафона, добавив, что это увеличит на 50% пропускную способность этого пункта, передает УНН.
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“Мы начали на прошлой неделе проект „Открытая граница“ и уже в конце этого – откроем на пункте Краковец дополнительные полосы, дополнительные площадки для осмотров, добавим людей. Это будет синхронно с нашими польскими коллегами. Это увеличит на 50% пропускную способность этого пункта. Далее мы переходим на Ягодын. Далее в плане у нас все пункты пропуска...”, — рассказал Кубраков.
Дополнение
Ранее сообщалось, что пункты пропуска “Устилуг” и “Грушев” будут пропускать грузовики до 7,5 тонн.
Контекст
Нагрузка на пункты пропуска на западной границе возросла, в частности, из-за блокады морских портов, что заставило перенаправить экспортно и импортные потоки по суше. Согласно информации Гостаможслужбы из 20 автомобильных пунктов пропуска, расположенных на участке государственной границы с странами ЕС только 9 пунктов пропуска могут пропускать грузы без весовых ограничений. Это задерживает доставку/выезд коммерческих грузов и завоз в Украину гуманитарной помощи.
Следует добавить
За сутки 10 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли почти 77 тысяч человек и более 19 тысяч транспортных средств. Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 38 тысяч человек. Почти 24 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову. В Украину за прошедшие сутки прибыли 38 тысяч человек, 34 тысячи из них — украинцы. Оформлено 170 грузовиков с гуманитарной помощью.