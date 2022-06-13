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Пропускна спроможність зросте на 50%: на пункті пропуску "Краківець" уже цього тижня з'являться додаткові смуги

Пропускна спроможність зросте на 50%: на пункті пропуску "Краківець" уже цього тижня з'являться додаткові смуги

Київ • УНН

 • 150561 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. У кінці цього тижня планується відкриття на пункті пропуску в Краківці додаткових смуг та майданчиків для оглядів. Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в ефірі телемарафону додавши, що це збільшить на 50% пропускну спроможність цього пункту, передає УНН.

Цитата

“Ми розпочали минулого тижня проект „Відкритий кордон“ і вже в кінці цього - відкриємо на пункті Краківець додаткові смуги, додаткові майданчики для оглядів, додамо людей. Це буде синхронно з нашими польскими колегами. Це збільшить на 50% пропускну спроможність цього пункту. Далі ми переходимо на Ягодин. Далі в плані у нас всі пункти пропуску...”, — розповів Кубраков.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що пункти пропуску “Устилуг” та “Грушів” пропускатимуть вантажівки до 7,5 тонн.

Контекст

Навантаження на пункти пропуску на західному кордоні зросло, зокрема, через блокаду морських портів, що змусило перенаправити експортно та імпортні потоки суходолом. Згідно з інформацією Держмитслужби із 20 автомобільних пунктів пропуску, розташованих на ділянці державного кордону з країнами ЄС тільки 9 пунктів пропуску мають змогу пропускати вантажі без вагових обмежень. Це затримує доставку/ виїзд комерційних вантажів та завезення в Україну гуманітарної допомоги.

Слід додати

За добу 10 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 77 тисяч осіб та більше 19 тисяч транспортних засобів. З України минулої доби вибули понад 38 тисяч осіб. Майже 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. До України за минулу добу прибули 38 тисяч осіб, 34 тисячі з них — українці. Оформлено 170 вантажівок з гуманітарною допомогою.

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