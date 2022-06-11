Черги з вантажем: два пункти на західному кордоні розпочнуть пропуск вантажівок

«Аби розвантажити окремі пункти пропуску, «Устилуг» розпочне пропуск вантажівок 13 червня о 01:00, «Грушів» – 15 червня о 08:00», - повідомили прикордонники.

Проект триватиме шість місяців.

Контекст

Навантеження на пункти пропуску на західному кордоні зросло, зокрема, через блокаду морських портів, що змусило перенаправити експортно та імпортні потоки суходолом. Згідно з інформацією Держмитслужби із 20 автомобільних пунктів пропуску, розташованих на ділянці державного кордону з країнами ЄС тільки 9 пунктів пропуску мають змогу пропускати вантажі без вагових обмежень. Це затримує доставку/ виїзд комерційних вантажів та завезення в Україну гуманітарної допомоги.

Слід додати

За добу 10 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 77 тисяч осіб та більше 19 тисяч транспортних засобів. З України минулої доби вибули понад 38 тисяч осіб. Майже 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. До України за минулу добу прибули 38 тисяч осіб, 34 тисячі з них – українці. Оформлено 170 вантажівок з гуманітарною допомогою.