Пропагандистку "русского мира" задержали в Сумах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Сумах пропагандистку "русского мира", которая активно распространяла в социальной сети российского происхождения антиукраинские материалы и призывала к созданию "Сумской народной республики". Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
Установлено, что неработающая жительница областного центра летом этого года приняла предложение представителей террористической организации "ДНР/ЛНР" за деньги распространять материалы, дискредитирующие государственную власть Украины, популяризируют идеи сепаратизма, а также призывают к активным действиям по присоединению Сумской области к "Новороссии".
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.