Пропагандистку "русского мира" задержали в Сумах

Установлено, что неработающая жительница областного центра летом этого года приняла предложение представителей террористической организации "ДНР/ЛНР" за деньги распространять материалы, дискредитирующие государственную власть Украины, популяризируют идеи сепаратизма, а также призывают к активным действиям по присоединению Сумской области к "Новороссии".

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.