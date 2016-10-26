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Пропагандистку “руського міра” затримали у Сумах

Пропагандистку “руського міра” затримали у Сумах

Київ • УНН

 • 9266 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали у Сумах пропагандистку “руського міра”, яка активно розповсюджувала в соціальній мережі російського походження антиукраїнські матеріали та закликала до створення “Сумської народної республіки”. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Встановлено, що непрацююча мешканка обласного центру влітку цього року пристала на пропозицію представників терористичної організації “ДНР/ЛНР” за гроші розповсюджувати матеріали, що дискредитують державну владу України, популяризують ідеї сепаратизму, а також закликають до активних дій з приєднання Сумщини до “Новоросії”.

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За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

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