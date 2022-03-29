Пропаганда войны и призывы к насильственной смене власти: Илье Киве сообщили еще одно подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Следователи ГБР сообщили еще одно подозрение бывшему народному депутату Илье Киве за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.
Детали
По материалам следствия, бывший депутат, находясь на территории россии, принял участие в одном из пропагандистских шоу на российском телевидении.
Илья Кива публично призвал высшее руководство рф к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить Президента Украины и других высокопоставленных чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, подозрение сообщено в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109 (Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) и 436 (Пропаганда войны) УК Украины.
Добавим
6 марта Генпрокуратура Украины Ирина Венедиктова заявила о подозрении в госизмене и покушении на территориальную целостность Украины нардепу от ОПЗЖ Илье Киве.
15 марта нардепа Киву лишили депутатского мандата.