Пропаганда війни та заклики до насильницької зміни влади: Іллі Киві повідомили ще одну підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Слідчі ДБР повідомили ще одну підозру колишньому народному депутату Іллі Киві за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.
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За матеріалами слідства, колишній депутат, перебуваючи на території росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на російському телебаченні.
Ілля Кива публічно закликав вище керівництво рф до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, підозру повідомлено у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109 (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та 436 (Пропаганда війни) КК України.
Додамо
6 березня генпрокорур України Ірина Венедиктова заявила про підозру в держзраді та замаху на територіальну цілісність України нардепу від ОПЗЖ Іллі Киві.
15 березня нардепа Киву позбавили депутатського мандату.