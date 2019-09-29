Речь Греты Тунберг в ООН превратили в песню дэт-метал
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Когда барабанщик трэш-метал группы Suaka Джон Мередит услышал речь подростка-активистки Греты Тунберг об изменении климата на Саммите ООН, он согласился с ее посланием. Но он также посчитал, что из её слов можно сделать что-то большее, так что мызыкант взял свои барабанные палочки и создал хит “Грета Тунберг поет шведский дэт-метал”, видео стало вирусным на YouTube, передаёт УНН.
“Когда я увидел ее речь, я был очень впечатлен ее страстью и негодованием. И слова, которые она выбрала, просто пробудили темноту металл-музыки, которую я люблю: Entombed, Gojira, At the Gates, Sepultura”, — сказал Мередит в интервью Rolling Stone.
Сама Грета позитивно оценила записаный музикантами кавер.
“Я иду дальше от этой климатической штуки ... Теперь я буду заниматься только дэт-металом!!” - написала она, комментируя видеоролик.
I have moved on from this climate thing... From now on I will be doing death metal only!! https://t.co/mYqXxFuE77— Greta Thunberg (@GretaThunberg) 28 сентября 2019 г.
Как сообщал УНН, 23 сентября шведская эко-активистка Грета Тунберг выступила с пламенной речью перед лидерами различных стран, которые собрались на саммите ООН, посвященном сдерживанию изменения климата.