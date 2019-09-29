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Промову Грети Тунберг в ООН перетворили на пісню дез-метал

Київ • УНН

 • 57346 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Коли барабанщик треш-метал групи Suaka Джон Мередіт почув промову підлітка-активістки Грети Тунберг про зміну клімату на Саміті ООН, він погодився з її посланням. Але він також вважав, що з її слів можна зробити щось більше, так що мизикант взяв свої барабанні палички і створив хіт "Грета Тунберг співає шведський дез-метал", відео стало вірусним на YouTube, передає УНН.

Промову Грети Тунберг в ООН перетворили на пісню дез-метал

"Коли я побачив її промову, я був дуже вражений її пристрастю і обуренням. І слова, які вона обрала, просто пробудили темряву метал-музики, яку я люблю: Entombed, Gojira, At the Gates, Sepultura", - сказав Мередіт в інтерв'ю Rolling Stone.

Сама Грета позитивно оцінила записаний музикантами кавер.

"Я йду далі від цієї кліматичної штуки ... Тепер я буду займатися тільки дез-металом!!" - написала вона, коментуючи відеоролик.

I have moved on from this climate thing ... From now on I will be doing death metal only !! https://t.co/mYqXxFuE77

- Greta Thunberg (@GretaThunberg) 28 вересня 2019 р

Як повідомляв УНН, 23 вересня шведська еко-активістка Грета Тунберг виступила з полум'яною промовою перед лідерами різних країн, які зібралися на саміті ООН, присвяченому стримування зміни клімату.

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