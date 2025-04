Промову Грети Тунберг в ООН перетворили на пісню дез-метал

"Коли я побачив її промову, я був дуже вражений її пристрастю і обуренням. І слова, які вона обрала, просто пробудили темряву метал-музики, яку я люблю: Entombed, Gojira, At the Gates, Sepultura", - сказав Мередіт в інтерв'ю Rolling Stone.

Сама Грета позитивно оцінила записаний музикантами кавер.

"Я йду далі від цієї кліматичної штуки ... Тепер я буду займатися тільки дез-металом!!" - написала вона, коментуючи відеоролик.

Як повідомляв УНН, 23 вересня шведська еко-активістка Грета Тунберг виступила з полум'яною промовою перед лідерами різних країн, які зібралися на саміті ООН, присвяченому стримування зміни клімату.