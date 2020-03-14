Промоутер Усика о бое с Чисорой: это будет один из крупнейших вызовов в карьере Украинский
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Боксер Александр Усик и его промоутер Александр Красюк прокомментировали предстоящее противостояние украинца с британцем Дереком Чисорой на специальной пресс-конференции, которая состоялась в Лондоне, передает УНН со ссылкой на "Sky Sports".
"Я очень рад вернуться в Лондон, надеюсь, что этот бой состоится. Я очень люблю боксировать. Чисора - очень большой парень, очень жестко бьет людей. Но я буду к нему готовиться и подойду в своей лучшей форме, как я всегда это делаю", - признался украинец.
Зато Красюк отметил, что бой с Чисорой не станет легким испытанием для его подопечного.
"Многие говорят, что Чисора - лучший вариант для Усика, чтобы проверить себя в супертяжелом весе. Я с этим согласен. С чем я не согласен, так это с тем, что многие считают, что это будет легкий бой для Усика. Я так не думаю. Я уверен, что это будет один из крупнейших вызовов в его карьере", - подчеркнул промоутер.
Как сообщал УНН, Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов.
Добавим, что бой назначен на 23 мая.