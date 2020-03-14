Промоутер Усика про бій з Чісорою: це буде один із найбільших викликів в кар'єрі українця
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Боксер Олександр Усик та його промоутер Олександр Красюк прокоментували майбутнє протистояння українця проти британця Дерека Чісори на спеціальній прес-конференції, яка відбулася у Лондоні, передає УНН з посиланням на "Sky Sports".
"Я дуже радий повернутися в Лондон, сподіваюся, що цей бій відбудеться. Я дуже люблю боксувати. Чісора - дуже великий хлопець, дуже жорстко б'є людей. Але я буду до нього готуватися і підійду в своїй кращій формі, як я завжди це роблю", - зізнався українець.
Натомість Красюк відзначив, що бій з Чісорою не стане легким випробуванням для його підопічного.
"Багато хто говорить, що Чісора - кращий варіант для Усика, щоб перевірити себе в суперважкій вазі. Я з цим згоден. З чим я не згоден, так це з тим, що багато хто вважає, що це буде легкий бій для Усика. Я так не думаю. Я впевнений, що це буде один з найбільших викликів в його кар'єрі", - підкреслив промоутер.
Як повідомляв УНН, Усик та Чісора провели першу дуель поглядів.
Додамо, що бій призначений на 23 травня.