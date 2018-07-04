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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 83648 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112064 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132999 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139883 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 176560 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155349 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142566 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130602 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 187100 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118385 просмотра

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Промоутер Ломаченко назвал будущего оппонента украинца

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Победитель противостояния между чемпионом мира WBO в легком весе Раймундо Бельтраном и Романом Андреевым станет следующим противником украинского чемпиона мира по версии WBA Василия Ломаченко, информирует УНН со ссылкой на ресурс Boxingtalk.

"У Бельтрана есть официальный претендент на титул в лице Романа Андреева. Мы рассчитывали убедить россиянина отступить в сторону, но он отказался от этого. Так что мы проведем торги, выиграем их и будем готовить бой на август. Победитель этого противостояния в любом случае будет драться с Ломаченко", - заявил промоутер Украинский Боб Арум.

Заметим, что мексиканец Бельтран имеет в активе 35 выигрышей (21 КО) при 7 поражениях и 1 ничьей. Андреев получил 21 победу при одном поражении.

Напомним, что другой чемпион мира по версии WBC бросил вызов Ломаченко.

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