Промоутер Ломаченко назвал будущего оппонента украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Победитель противостояния между чемпионом мира WBO в легком весе Раймундо Бельтраном и Романом Андреевым станет следующим противником украинского чемпиона мира по версии WBA Василия Ломаченко, информирует УНН со ссылкой на ресурс Boxingtalk.
"У Бельтрана есть официальный претендент на титул в лице Романа Андреева. Мы рассчитывали убедить россиянина отступить в сторону, но он отказался от этого. Так что мы проведем торги, выиграем их и будем готовить бой на август. Победитель этого противостояния в любом случае будет драться с Ломаченко", - заявил промоутер Украинский Боб Арум.
Заметим, что мексиканец Бельтран имеет в активе 35 выигрышей (21 КО) при 7 поражениях и 1 ничьей. Андреев получил 21 победу при одном поражении.
Напомним, что другой чемпион мира по версии WBC бросил вызов Ломаченко.