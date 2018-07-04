Промоутер Ломаченка назвав майбутнього опонента українця
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Переможець протистояння між чемпіоном світу WBO у легкій вазі Раймундо Бельтраном і росіянином Романом Андрєєвим стане наступним супротивником українського чемпіона світу за версією WBA Василя Ломаченка, інформує УНН з посиланням на ресурс Boxingtalk.
"У Бельтрана є офіційний претендент на титул в особі Романа Андрєєва. Ми розраховували переконати росіянина відступити в сторону, але він відмовився від цього. Так що ми проведемо торги, виграємо їх і будемо готувати бій на серпень. Переможець цього протистояння в будь-якому випадку буде битися з Ломаченком", - заявив промоутер українця Боб Арум.
Зауважимо, що мексиканець Бельтран має в активі 35 виграшів (21 КО) при 7 поразках і 1 нічиї. Андрєєв здобув 21 звитягу при жодній поразці.
Нагадаємо, що інший чемпіон світу за версією WBC кинув виклик Ломаченку.