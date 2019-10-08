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Промышленный безвиз: Кулеба анонсировал приезд миссии ЕС

Киев • УНН

 • 9995 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Если Украина выполнит необходимую подготовительную работу в контексте вопроса промышленного безвиза, соответствующая оценочная миссия ЕС может прибыть в Киев уже в первой половине 2020 года. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает УНН со ссылкой на его пресс-службу.

Промышленный безвиз: Кулеба анонсировал приезд миссии ЕС

"Если мы выполним до конца года собственную домашнюю работу, примем необходимое законодательство, ЕС ориентировочно в первой половине следующего года должен направить оценочную миссию. Они еще не дали добро на отправку такой миссии: осторожность обусловлена их собственными экономическими интересами, но мы ведем переговоры", - заявил Кулеба.

Отмечается, что в промышленном безвизе речь идет не просто о продукции промышленности, а об открытии целых рынков ЕС для непищевых продуктов. Это поможет переориентировать приоритеты торговли из сельскохозяйственного сектора, который сейчас доминирует в структуре экспорта, на другие группы товаров.

По словам Кулебы, в фокусе внимания правительства, в частности, небольшой производитель, который сможет экспортировать свою продукцию в ЕС.

"Процесс достижения "промышленного безвиза" достаточно непростой. Уже много сделано. Мы должны понимать, что это не менее сложная история, чем достижение соглашения об обычном безвизе. Но мы серьезно настроены ею заниматься", - добавил Кулеба.

Напомним, министр Милованов заявил, что правительство работает над промышленным безвизом с ЕС.

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