Промышленный безвиз: Кулеба анонсировал приезд миссии ЕС

КИЕВ. 8 октября. УНН. Если Украина выполнит необходимую подготовительную работу в контексте вопроса промышленного безвиза, соответствующая оценочная миссия ЕС может прибыть в Киев уже в первой половине 2020 года. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает УНН со ссылкой на его пресс-службу.