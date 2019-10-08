Промисловий безвіз: Кулеба анонсував приїзд місії ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Якщо Україна виконає необхідну підготовчу роботу у контексті питання промислового безвізу, відповідна оціночна місія ЄС може прибути до Києва вже у першій половині 2020 року. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, повідомляє УНН з посиланням на його пресслужбу.
"Якщо ми виконаємо до кінця року власну домашню роботу, ухвалимо необхідне законодавство, ЄС орієнтовно у першій половині наступного року має надіслати оціночну місію. Вони ще не дали добро на відправку такої місії: обережність зумовлена їхніми власними економічними інтересами, але ми ведемо перемовини", – заявив Кулеба.
Зазначається, що під промисловим безвізом йдеться не просто про продукцію промисловості, а про відкриття цілих ринків ЄС для нехарчових товарів. Це допоможе переорієнтувати пріоритети торгівлі з сільськогосподарського сектору, який нині домінує у структурі експорту, на інші групи товарів.
Зі слів Кулеби, у фокусі уваги уряду, зокрема, невеликий виробник, який зможе експортувати свою продукцію в ЄС.
"Процес досягнення "промислового безвізу" досить непростий. Вже багато зроблено. Мусимо розуміти, що це не менш складна історія, ніж досягнення угоди про звичайний безвіз. Але ми серйозно налаштовані нею займатися", – додав Кулеба.
Нагадаємо, міністр Милованов заявив, що уряд працює над промисловим безвізом з ЄС.