Промышленник Гиршфельд упрекнул “молодых реформаторов”

Он обьяснил, что субсидирование крупного промышленного бизнеса практикуется во многих развитых странах. Чего стоит один только пример французской Airbus Group.

На разработки Францией и Германией инновационного тяжелого вертолета Airbus X6 Европейская комиссия в 2017 году одобрила выделение 377 млн евро из госказны. Франция предоставит 330 млн евро, Германия — 47,25 млн евро.

Бенефициары — родственные компании: Airbus Helicopters (100% акций принадлежат Airbus) и Airbus Helicopters Deutschland (100% акций принадлежат Airbus Helicopters).

“Как видно, правительства европейских стран не игнорируют нужды гигантов. Как показывает мировой опыт, именно они могут взять на себя расходы и риски внедрения очень сложных технологий, их дальнейшего развития с помощью собственных R&D (инноваций — ред.), создания нового бренда и сбытовой сети”, — отметил Гиршфельд.

В то же время Украина пасет “задних” в рейтинге инноваторов, отмечает политик.

“ЕБРР в докладе „Инновации в переходном процессе“, оценив состояния деловой среды и показателей работы свыше 15,5 тыс. фирм из 30 стран, отнес Украину в категорию экономик, действующие по принципу „купи“, где фирмы преимущественно приобретают технологии, а доля тех, кто собственными силами осуществляет R&D, остается небольшой...

По статистике лишь 20% промышленных предприятий внедряют инновации, из них только 15% связаны с новыми продуктами и процессами”, — указывает политик.

Но вместе с тем именно за инновациями будущее, уверен Гиршфельд.

“Если принять во внимание, что 90% расходов на инновации осуществляется предприятиями за счет собственных средств, без госпомощи, разрыв в технологическом развитии и, как следствие, экономическое отставание Украины, будет только расти”, — уточняет он.

В этом году, по словам политика, в бюджете впервые была заложена программа “Государственная поддержка технологических инноваций для развития промышленности”. В отличие от предыдущих лет эти средства будут направлены на стимулирование бизнеса к разработке и внедрению новых продуктов и процессов.

Антимонопольный комитет Украины своим решением признал, что государственная помощь в форме софинансирования реализации проектов и (или) частичной компенсации процентов по кредитам, привлеченным производителями для реализации проектов, допустима для конкуренции.

Поэтому тех, кто говорит о вреде госпомощи для бизнеса, Гиршфельд считает недальновидными.

“В кругу тех, кто называет себя молодыми реформаторами, как из числа новоиспеченных чиновников, так и экспертов, взращённых зарубежными грантами, укоренилась точка зрения, что господдержка вредит бизнесу, искажает конкуренцию и порождает иждивенчество.

Но поскольку промышленники в нашей стране не получают никакой госпомощи на инновации, а экономисты, соответственно, не могут оценить её влияние, подобное суждение напоминают далекие 50-е прошлого века.

Тогда после публикации Борисом Пастернаком на Западе романа “Доктор Живаго” и присуждения ему Нобелевской премии по литературе появилась знаменитая фраза советских трудящихся “не читал, но осуждаю”, — подчеркнул Гиршфельд.

Напомним, одним из самых популярных инновационных проектов в агросекторе Украины считается проект MHP accelerator, соединивший сельскохозяйственный сектор и ИТ, чтобы идеи аграрных инноваций имели реальное воплощение в сельском хозяйстве Украины при поддержке ведущих участников рынка.

Платформой для воплощения лучших инновационных решений стал украинский агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” (МХП).