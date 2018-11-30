Промышленник Гиршфельд упрекнул “молодых реформаторов”
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Молодые реформаторы и грантовые эксперты убеждают в том, что господдержка вредит бизнесу. Но это не так, заявил народный депутат, исполнительный директор Национального комитета по промышленному развитию Анатолий Гиршфельд, передает УНН.
Он обьяснил, что субсидирование крупного промышленного бизнеса практикуется во многих развитых странах. Чего стоит один только пример французской Airbus Group.
На разработки Францией и Германией инновационного тяжелого вертолета Airbus X6 Европейская комиссия в 2017 году одобрила выделение 377 млн евро из госказны. Франция предоставит 330 млн евро, Германия — 47,25 млн евро.
Бенефициары — родственные компании: Airbus Helicopters (100% акций принадлежат Airbus) и Airbus Helicopters Deutschland (100% акций принадлежат Airbus Helicopters).
“Как видно, правительства европейских стран не игнорируют нужды гигантов. Как показывает мировой опыт, именно они могут взять на себя расходы и риски внедрения очень сложных технологий, их дальнейшего развития с помощью собственных R&D (инноваций — ред.), создания нового бренда и сбытовой сети”, — отметил Гиршфельд.
В то же время Украина пасет “задних” в рейтинге инноваторов, отмечает политик.
“ЕБРР в докладе „Инновации в переходном процессе“, оценив состояния деловой среды и показателей работы свыше 15,5 тыс. фирм из 30 стран, отнес Украину в категорию экономик, действующие по принципу „купи“, где фирмы преимущественно приобретают технологии, а доля тех, кто собственными силами осуществляет R&D, остается небольшой...
По статистике лишь 20% промышленных предприятий внедряют инновации, из них только 15% связаны с новыми продуктами и процессами”, — указывает политик.
Но вместе с тем именно за инновациями будущее, уверен Гиршфельд.
“Если принять во внимание, что 90% расходов на инновации осуществляется предприятиями за счет собственных средств, без госпомощи, разрыв в технологическом развитии и, как следствие, экономическое отставание Украины, будет только расти”, — уточняет он.
В этом году, по словам политика, в бюджете впервые была заложена программа “Государственная поддержка технологических инноваций для развития промышленности”. В отличие от предыдущих лет эти средства будут направлены на стимулирование бизнеса к разработке и внедрению новых продуктов и процессов.
Антимонопольный комитет Украины своим решением признал, что государственная помощь в форме софинансирования реализации проектов и (или) частичной компенсации процентов по кредитам, привлеченным производителями для реализации проектов, допустима для конкуренции.
Поэтому тех, кто говорит о вреде госпомощи для бизнеса, Гиршфельд считает недальновидными.
“В кругу тех, кто называет себя молодыми реформаторами, как из числа новоиспеченных чиновников, так и экспертов, взращённых зарубежными грантами, укоренилась точка зрения, что господдержка вредит бизнесу, искажает конкуренцию и порождает иждивенчество.
Но поскольку промышленники в нашей стране не получают никакой госпомощи на инновации, а экономисты, соответственно, не могут оценить её влияние, подобное суждение напоминают далекие 50-е прошлого века.
Тогда после публикации Борисом Пастернаком на Западе романа “Доктор Живаго” и присуждения ему Нобелевской премии по литературе появилась знаменитая фраза советских трудящихся “не читал, но осуждаю”, — подчеркнул Гиршфельд.
Напомним, одним из самых популярных инновационных проектов в агросекторе Украины считается проект MHP accelerator, соединивший сельскохозяйственный сектор и ИТ, чтобы идеи аграрных инноваций имели реальное воплощение в сельском хозяйстве Украины при поддержке ведущих участников рынка.
Платформой для воплощения лучших инновационных решений стал украинский агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” (МХП).