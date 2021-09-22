Промышленное производство за месяц сократилось на 3,3%
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Украине в августе этого года зафиксировано падение промышленного производства на уровне 3,3% по сравнению с июлем 2021 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Детали
Рост промпроизводства в августе 2021 года продолжился в годовом выражении, однако, незначительный - до 0,6%, по сравнению с 0,2% роста месяцем ранее.
В то же время, с корректировкой на эффект календарных дней рост промпроизводства в августе против аналогичного месяца прошлого года составил 0,2%, а по сравнению с июлем этого года с учетом сезонной коррекции наблюдалось падение на 0,6%.
В январе-августе 2021 года по сравнению с январем-августом 2020 года промпроизводство выросло на 1,7%, при этом в добывающей промышленности и разработке карьеров выросло на 1,2%, перерабатывающей выросло на 1,9%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха выросло на 1,6%.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Дополнение
По данным НБУ, в июле в условиях жаркой погоды возобновился рост энергетики, впрочем объемы промышленного производства в целом остались на уровне прошлого года (рост на 0,2% г/г). Рост цен в промышленности ускорился - до 42,2% г/г - прежде всего из-за сохранения высоких цен на энергоресурсы и металлы на мировых рынках и роста производственных расходов.