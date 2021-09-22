Промислове виробництво за місяць скоротилося на 3,3%

Деталі

Зростання промвиробництво у серпні 2021 року продовжилося у річному вираженні, однак, незначне - до 0,6%, проти 0,2% росту місяцем раніше.

Водночас, з коригуванням на ефект календарних днів зростання промвиробництва у серпні проти аналогічного місяця минулого року становило 0,2%, а в порівнянні з липнем цього року з урахуванням сезонної корекції спостерігалося падіння на 0,6%.

У січні-серпні 2021 року порівняно із січнем–серпнем 2020 року промвиробництво виросло на 1,7%, при цьому в добувній промисловості та розробленні кар’єрів зросло на 1,2%, переробній зросло на 1,9%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросло на 1,6%.

Додамо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

За даними НБУ, у липні в умовах спекотної погоди відновилося зростання енергетики, утім обсяги промислового виробництва загалом залишилися на рівні минулого року (зростання на 0,2% р/р). Зростання цін у промисловості прискорилося – до 42,2% р/р – насамперед через збереження високих цін на енергоресурси та метали на світових ринках і зростання виробничих витрат.