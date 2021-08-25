Промислове виробництво в Україні майже перестало рости

Деталі

При цьому в Україні у липні цього року зафіксовано зростання промислового виробництва на рівні 3,2% у порівнянні з червнем 2021 року.

Водночас, з коригуванням на ефект календарних днів зростання промвиробництва у липні проти аналогічного місяця минулого року становило 0,9%, а в порівнянні з червнем цього року з урахуванням сезонної корекції спостерігалося зростання на 1,3%.

У січні-липні 2021 року порівняно із січнем-липнем 2020 року промвиробництво виросло на 1,8% (за січень-липень 2020 року обсяги впали на 6,9%).

Додамо, дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин у недавньому особистому експертному коментарі зазначав, що індекс цін виробників промислової продукції продовжує прискорюватися за рахунок активного зростання цін на зовнішніх ринках. Так, у липні промислові ціни в Україні зросли на 2,6%, у тому числі за товарами, призначеними для використання за межами країни – на 3,5%; у річному вимірі промислова інфляція прискорилася до 42,2%, зокрема за товарами, призначеними для експорту – на 75,1%. З його слів, відповідне зростання вартості промислової продукції призводить до підвищення витрат виробників товарів, призначених для споживання, що підтримує значний внесок інфляції витрат у загальне підвищення споживчих цін.