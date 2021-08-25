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Промышленное производство в Украине почти перестало расти

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Рост промышленного производства в Украине в июле 2021 года в годовом выражении (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) составил 0,2%, замедлившись против 1,1% роста месяцем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

Детали

При этом в Украине в июле этого года зафиксирован рост промышленного производства на уровне 3,2% по сравнению с июнем 2021 года.

В то же время, с корректировкой на эффект календарных дней рост промпроизводства в июле против аналогичного месяца прошлого года составил 0,9%, а по сравнению с июнем этого года с учетом сезонной коррекции наблюдался рост на 1,3%.

В январе-июля 2021 года по сравнению с январем-июлем 2020 года промпроизводство выросло на 1,8% (за январь-июль 2020 года объемы упали на 6,9%).

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в недавнем личном экспертном комментарии отмечал, что индекс цен производителей промышленной продукции продолжает ускоряться за счет активного роста цен на внешних рынках. Так, в июле промышленные цены в Украине выросли на 2,6%, в том числе по товарам, предназначенным для использования за пределами страны - на 3,5%; в годовом измерении промышленная инфляция ускорилась до 42,2%, в том числе по товарам, предназначенным для экспорта - на 75,1%. По его словам, соответствующий рост стоимости промышленной продукции приводит к повышению издержек производителей товаров, предназначенных для потребления, что поддерживает значительный вклад инфляции издержек в общее повышение потребительских цен.

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