Пролетали над головами оккупантов, могли рассмотреть их лица - украинский разведчик о самом первом полете на "Азовсталь"

О том, как в 2022 году украинцы выполнили рейс в окруженный Мариуполь и добрались до "Азовстали", на канале ICTV рассказал Флинт, спецназовец ГУР МО Украины, передает УНН.

Детали

Пролетали над головами оккупантов, и даже могли рассмотреть их лица. Конечно это была тайна, об этом никто вообще не знал. Шансы вернуться были невелики. Полет на всю жизнь и длиной в несколько минут. - говорится в рассказе о первом рейсе в окруженный Мариуполь.

Флинт, спецназовец ГУР МО Украины, который участвовал в авиапрорыве в Мариуполь в марте 2022 года, когда город уже был окружен российскими захватчиками. Он рассказал некоторые подробности того, как разведчики и авиаторы добрались до гарнизона, который держал оборону на заводе "Азовсталь", и в то время критически нуждался в боеприпасах, средствах связи, медикаментах и эвакуации раненых.

Летели парой вертолетов Ми-8 в режиме радиомолчания на критически низкой высоте - прямо над головами российских захватчиков, рассказывает специалист ГУР журналистам.

Главным критерием для участия в операции было желание бойца. [...] Точного протокола действий на тот момент не существовало, потому что это была первая операция, первый рейс - отметил спецназовец ГУР МО Украины.

Напомним,

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