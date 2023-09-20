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Прокуроры проводят обыски в главном офисе "Укрэнерго"

Прокуроры проводят обыски в главном офисе "Укрэнерго"

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Офис Генерального прокорора проводит обыски в главном офисе НЭК «Укрэнерго». Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Укрэнерго».

Цитата

«В главном офисе НЭК «Укрэнерго» 20 сентября проходят следственные действия. Обыски проводит Генеральная прокуратура на основании определения Печерского районного суда от 30 августа 2023 года», - говорится в сообщении.

Детали

В Укрэнерго заявляют, что способствуют проведению следственных действий и добровольно предоставляют представителям Генеральной прокуратуры все документы, которые определены постановлением.

«Отметим, что компания предоставила бы следователям добровольно все необходимые документы без проведения обыска. Но такого обращения к компании от правоохранителей не поступало», - заявили в Укрэнерго.

Сообщается, что из перечня документов, которые интересуют правоохранителей, некоторые контракты были предметом проверки Государственной аудиторской службы.

«Напомним, государственный аудит Укрэнерго завершился в марте этого года. НЭК «Укрэнерго» оспаривает результаты аудита ГАСУ в суде, поскольку считает их предвзятыми и непрофессиональными, а некоторые прямо противоречат законодательству», - отмечается в сообщении.

В СМИ сообщают, что обыск проводится в рамках уголовного производства №42023000000000452, зарегистрированного работниками Министерства внутренних дел 16 сентября.

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