Прокуроры проводят обыски в главном офисе "Укрэнерго"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Офис Генерального прокорора проводит обыски в главном офисе НЭК «Укрэнерго». Об этом УНН сообщает со ссылкой на «Укрэнерго».
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«В главном офисе НЭК «Укрэнерго» 20 сентября проходят следственные действия. Обыски проводит Генеральная прокуратура на основании определения Печерского районного суда от 30 августа 2023 года», - говорится в сообщении.
Детали
В Укрэнерго заявляют, что способствуют проведению следственных действий и добровольно предоставляют представителям Генеральной прокуратуры все документы, которые определены постановлением.
«Отметим, что компания предоставила бы следователям добровольно все необходимые документы без проведения обыска. Но такого обращения к компании от правоохранителей не поступало», - заявили в Укрэнерго.
Сообщается, что из перечня документов, которые интересуют правоохранителей, некоторые контракты были предметом проверки Государственной аудиторской службы.
«Напомним, государственный аудит Укрэнерго завершился в марте этого года. НЭК «Укрэнерго» оспаривает результаты аудита ГАСУ в суде, поскольку считает их предвзятыми и непрофессиональными, а некоторые прямо противоречат законодательству», - отмечается в сообщении.
В СМИ сообщают, что обыск проводится в рамках уголовного производства №42023000000000452, зарегистрированного работниками Министерства внутренних дел 16 сентября.
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