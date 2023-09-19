"Укргідроенерго" подало позов до "Укренерго" на 7,1 млрд грн

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Так, «Укргідроенерго» просить суд стягнути з оператора системи передачі «Укренерго» 7,169 млрд грн заборгованості за балансуючу електроенергію, за період з жовтня 2022 року по червень 2023 року.

Також «Укргідроенерго» вимагає стягнути 5,57 млрд грн боргу за продану балансуючу електричну енергію, 1,35 млрд грн інфляційних втрат, а також 243,69 млн грн 3% річних.

Зазначається, що станом на кінець серпня розмір заборгованості учасників ринку перед «Укренерго» на балансуючому ринку 28 139 992 835,14 грн, а заборгованість «Укренерго» - 16 522 693 263,30 грн.

Суд відкрив провадження у справі.

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