"Укргідроенерго" подало позов до "Укренерго" на 7,1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Компанія «Укргідроенерго» просить суд стягнути з оператора системи передачі «Укренерго» 7,169 млрд грн заборгованості за балансуючу електроенергію за жовтень 2022-червень 2023. Про це повідомляє галузеве видання ExPro та Укргідроенерго, передає УНН.
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Так, «Укргідроенерго» просить суд стягнути з оператора системи передачі «Укренерго» 7,169 млрд грн заборгованості за балансуючу електроенергію, за період з жовтня 2022 року по червень 2023 року.
Також «Укргідроенерго» вимагає стягнути 5,57 млрд грн боргу за продану балансуючу електричну енергію, 1,35 млрд грн інфляційних втрат, а також 243,69 млн грн 3% річних.
Зазначається, що станом на кінець серпня розмір заборгованості учасників ринку перед «Укренерго» на балансуючому ринку 28 139 992 835,14 грн, а заборгованість «Укренерго» - 16 522 693 263,30 грн.
Суд відкрив провадження у справі.
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