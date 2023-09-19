"Укргидроэнерго" подало иск к "Укрэнерго" на 7,1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Компания «Укргидроэнерго» просит суд взыскать с оператора системы передачи «Укрэнерго» 7,169 млрд грн задолженности за балансирующую электроэнергию за октябрь 2022-июнь 2023. Об этом сообщает отраслевое издание ExPro и Укргидроэнерго, передает УНН.
Детали
Так, «Укргидроэнерго» просит суд взыскать с оператора системы передачи «Укрэнерго» 7,169 млрд грн задолженности за балансирующую электроэнергию, за период с октября 2022 года по июнь 2023 года.
Также «Укргидроэнерго» требует взыскать 5,57 млрд грн долга за проданную балансирующую электрическую энергию, 1,35 млрд грн инфляционных потерь, а также 243,69 млн грн 3% годовых.
Отмечается, что по состоянию на конец августа размер задолженности участников рынка перед «Укрэнерго» на балансирующем рынке 28 139 992 835,14 грн, а задолженность «Укрэнерго» - 16 522 693 263,30 грн.
Суд открыл производство по делу.
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