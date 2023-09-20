Прокурори проводять обшуки в головному офісі "Укренерго"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Офіс Генерального прокорора проводить обшуки в головному офісі НЕК «Укренерго». Про це УНН повідомляє з посиланням на «Укренерго».
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«В головному офісі НЕК «Укренерго» 20 вересня відбуваються слідчі дії. Обшуки проводить Генеральна прокуратура на підставі ухвали Печерського районного суду від 30 серпня 2023 року», - йдеться в повідомленні.
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В Укренерго заявляють, що сприяють проведенню слідчих дій та добровільно надають представникам Генеральної прокуратури всі документи, які визначені ухвалою.
«Зазначимо, що компанія надала б слідчим добровільно всі необхідні документи без проведення обшуку. Але такого звернення до компанії від правоохоронців не надходило», - заявили в Укренерго.
Повідомляється, що з переліку документів, які цікавлять правоохоронців, деякі контракти були предметом перевірки Державної аудиторською служби.
«Нагадаємо, державний аудит Укренерго завершився в березні цього року. НЕК «Укренерго» оскаржує результати аудиту ДАСУ в суді, оскільки вважає їх упередженими та непрофесійними, а деякі прямо суперечать законодавству», - зазначається в повідомленні.
В ЗМІ повідомляють, що обшук проводиться в рамках кримінального провадження №42023000000000452, зареєстрованого працівниками Міністерства внутрішніх справ 16 вересня.
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