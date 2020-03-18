Прокуроры обжаловали домашний арест подозреваемого в организации тройного убийства Скрипки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Офис генпрокурора сообщил, что обжаловал решение суда, которым Сергею Скрипке смягчено меру пресечения и изменено его на домашний арест, сообщает УНН.
"Учитывая значительный общественный резонанс, тяжесть совершенного преступления и наличие обоснованных рисков препятствия в осуществлении уголовного производства прокурорами, в определенный Уголовным процессуальным кодексом Украины семидневный срок, на указанное решение суда первой инстанции подана апелляция", - сообщили в прокуратуре.
Сергей Скрипка, напомним, обвиняется в организации тройного убийства: участника Самообороны Майдана в Черкасской области, председателя сельсовета Лящовкы Черкасской области и ее мужа. Сотрудники спецслужб зафиксировали разговор между Скрипкой и киллером. Последний, не скрывая своей заинтересованности, уточнял, закопан ли уже труп:
- Скрипка: Ну, он покойник? Он закопан уже?
- Киллер: Да.
- Скрипка: Хорошо. Так у нас с тобой пятнашка с меня? За этого двадцать пять.
Ранее УНН сообщал, что Скрипка находился в СИЗО в течение двух лет. Но все изменилось, когда накануне очередного судебного заседания уже бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак изменил группу прокуроров по делу Скрипки.
Как пояснили в Офисе Генпрокурора, это было связано с "организационно-штатными изменениями".
Также там добавили, что обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению Скрипки в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст. 258 УК Украины - рассматривается Обуховским судом Киевской области. Публичное обвинение поддерживают прокуроры Офиса Генпрокурора.