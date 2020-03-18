Прокурори оскаржили домашній арешт підозрюваного в організації потрійного вбивства Скрипки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Офіс Генпрокурора повідомив, що оскаржив рішення суду, яким Сергію Скрипці пом’якшено запобіжний захід та змінено його на домашній арешт, повідомляє УНН.
“З огляду на значний суспільний резонанс, тяжкість вчиненого злочину та наявність обґрунтованих ризиків перешкоджанню у здійснені кримінального провадження прокурорами, у визначений Кримінальним процесуальним кодексом України семиденний строк, на вказане рішення суду першої інстанції подано апеляцію”, — повідомили в прокуратурі.
Сергій Скрипка, нагадаємо, обвинувачується в організації потрійного вбивства: учасника Самооборони Майдану в Черкаській області, голови сільради Лящовки Черкаської області та її чоловіка. Співробітники спецслужб зафіксували розмову між Скрипкою і кілером. Останній, не приховуючи своєї зацікавленості, уточнював, чи закопаний вже труп:
— Скрипка: Ну, він небіжчик? Він закопаний вже?
— Кілер: Так.
— Скрипка: Добре. Так у нас з тобою п’ятнашка з мене? За цього двадцять п’ять.
Раніше УНН повідомляв, що Скрипка знаходився у СІЗО впродовж двох років. Та все змінилося, коли напередодні чергового судового засідання вже колишній заступник Генпрокурора Віктор Чумак змінив групу прокурорів у справі Скрипки.
Як пояснили в Офісі Генпрокурора, це було пов’язано з “організаційно-штатними змінами”.
Також там додали, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням Скрипки у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст. 258 КК України — розглядається Обухівськии судом Київської області. Публічне обвинувачення підтримують прокурори Офісу Генпрокурора.