Прокурор: жителей Крыма не будут преследовать за службу в армии РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым сообщает, что массово не будет привлекать к уголовной ответственности жителей аннексированного Крыма, которых призвали в армию. Об этом "Крим.Реалии" заявила прокурор прокуратуры АРК Елизавета Дзигора, передает УНН.
По словам Дзигоры, тот факт, что гражданин Украины находится на службе в Вооруженных силах России, безусловно, не является основанием для привлечения его к уголовной ответственности по уголовному законодательству Украины.
"... хочу сделать акцент на том, что не существует ситуации, что также распространяется в информационном пространстве, о массовом возможно привлечение граждан Украины к уголовной ответственности за службу в российской армии. Это, безусловно, не так. И в случае, если по появляются факты, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии состава преступления, в каждом отдельном случае этот вопрос отрабатывается абсолютно по конкретным фактам", - отметила.
Напомним, в октябре 2018 года в Крыму оштрафовали 18 человек из уклонение от службы в российской армии.
Как сообщал УНН, в Международный уголовный суд в Гааге передали обращение о преступлениях российских государственных органов на территории временно оккупированного Крыма о незаконном принуждении крымчан к службе в армии РФ.