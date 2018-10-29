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Прокурор: жителів Криму не переслідуватимуть за службу в армії РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомляє, що масово не притягуватиме до кримінальної відповідальності жителів анексованого Криму, яких призвали в російську армію. Про це "Крим.Реалії" заявила прокурор прокуратури АРК Єлизавета Дзигора, передає УНН.

За словами Дзигори, той факт, що громадянин України перебуває на службі в Збройних силах Росії, безумовно, не є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за кримінальним законодавством України.

"...хочу зробити акцент на тому, що не існує ситуації, що також поширюється в інформаційному просторі, про масове можливе притягнення громадян України до кримінальної відповідальності за службу в російській армії. Це, безумовно, не так. І в разі, коли з'являються факти, що можуть свідчити про наявність чи відсутність складу злочину, в кожному окремому випадку це питання відпрацьовується абсолютно за конкретними фактами", – наголосила.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року в Криму оштрафували 18 осіб через ухиляння від служби в російській армії.

Як повідомляв УНН, до Міжнародного кримінального суду в Гаазі передали звернення про злочини російських державних органів на території тимчасово окупованого Криму щодо незаконного примусу кримчан до служби в армії РФ.

Українські Національні Новини

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