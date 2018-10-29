Прокурор: жителів Криму не переслідуватимуть за службу в армії РФ

За словами Дзигори, той факт, що громадянин України перебуває на службі в Збройних силах Росії, безумовно, не є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за кримінальним законодавством України.

"...хочу зробити акцент на тому, що не існує ситуації, що також поширюється в інформаційному просторі, про масове можливе притягнення громадян України до кримінальної відповідальності за службу в російській армії. Це, безумовно, не так. І в разі, коли з'являються факти, що можуть свідчити про наявність чи відсутність складу злочину, в кожному окремому випадку це питання відпрацьовується абсолютно за конкретними фактами", – наголосила.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року в Криму оштрафували 18 осіб через ухиляння від служби в російській армії.

Як повідомляв УНН, до Міжнародного кримінального суду в Гаазі передали звернення про злочини російських державних органів на території тимчасово окупованого Криму щодо незаконного примусу кримчан до служби в армії РФ.