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В Винницкой области прокурор вмешался в попытку сократить срок осужденному

Киев • УНН

 • 8782 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Решение Хмельницкого горрайнного суда, вынесенное с нарушением процессуального закона, в отношении осужденного было отменено. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Винницкой области, передает УНН.

В Винницкой области прокурор вмешался в попытку сократить срок осужденному

“При вмешательстве прокуратуры Винницкой области было обжаловано постановление суда, согласно которому было удовлетворено ходатайство органа пробации в связи с окончанием испытательного срока об освобождении осужденного от уголовной ответственности, и назначено новое рассмотрение дела”, — говорится в сообщении.

Так, в феврале 2018 года, Хмельницкий горрайонный рассмотрел дело по представлению местного органа пробации об увольнении одного из осужденных от уголовной ответственности в связи с истечением испытательного срока.

В соответствии с требованиями статей 537 и 539 УПК Украины такие вопросы рассматриваются судом с участием осужденного, его защитника, законного представителя, прокурора. Однако последнего Хмельницкий горрайонный на заседание не вызвал. Рассмотрев без участия прокурора дело, суд удовлетворил представление органа пробации и освободил осужденного от уголовной ответственности в связи с истечением испытательного срока.

Этот факт обнаружила Калиновская местная прокуратура и подала на решение суда апелляционную жалобу, которую удовлетворил Винницкий апелляционный суд.

Кассационная инстанция согласилась с доводами прокурора о возбуждении горрайсудом требований УПК Украины относительно рассмотрения дела без вызова и участия в ней прокурора,  отменила обжалуемое постановление и направила дело на новое судебное рассмотрение в местный суд.

Напомним, в Киеве подозреваемый мужчина бежал после внесения залога 260 тысяч гривен.

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