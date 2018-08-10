На Вінничині прокурор втрутився у спробу вкоротити термін засудженому
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Постановлене з порушенням процесуального закону рішення Хмельницького міськрайонного суду стосовно засудженого було скасовано. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області, передає УНН.
“За втручання прокуратури Вінницької області була оскаржена ухвала суду, згідно з якою було задоволене клопотання органу пробації у зв’язку із закінченням іспитового сроку про звільнення засудженого від кримінальної відповідальності, та призначений новий розгляд справи”, — йдеться у повідомленні.
Так, у лютому 2018 року, Хмільницький міськрайсуд розглянув справу за поданням місцевого органу пробації про звільнення одного із засуджених від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням іспитового строку.
Відповідно до вимог статей 537 та 539 КПК України такі питання розглядаються судом за участю засудженого, його захисника, законного представника, прокурора. Однак останнього Хмільницький міськрайсуд у засідання не викликав. Розглянувши без участі прокурора справу, суд задовольнив подання органу пробації та звільнив засудженого від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням іспитового строку.
Цей факт виявила Калинівська місцева прокуратура і подала на ухвалу суду апеляційну скаргу, яку Вінницьким апеляційним судом було задоволено.
Касаційна інстанція погодилась з доводами прокурора про порушення міськрайсудом вимог КПК України щодо розгляду справи без виклику та участі у ній прокурора, скасувала оскаржувану ухвалу та направила справу на новий судовий розгляд у місцевий суд.
Нагадаємо, у Києві підозрюваний чоловік втік після внесення застави 260 тисяч гривень.