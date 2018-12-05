Прокурор: защита Януковича не предоставила суду информацию о невозможности его участия в процессе

$41.340.00
45.850.00
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 1056 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 87441 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 196264 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 150485 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 216691 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 259231 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 216317 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248349 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208593 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 493078 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
5.9м/с
74%
Популярные новости

80-летнюю звезду "Игры в кальмара" приговорили к году тюрьмы за насильственное развращение партнерши по съемкам

6 апреля, 21:00 • 9354 просмотра

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 6708 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 11159 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 12598 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 15927 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 271682 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 247109 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 332651 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 493077 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 584145 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 35831 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 216688 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 81564 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 77742 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 83212 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Прокурор: защита Януковича не предоставила суду информацию о невозможности его участия в процессе

Киев • УНН

 • 14586 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Во врачебной справке, предоставленной суду защитой экс-президента Виктора Януковича, вообще не идет речи о запрете на участия в процессуальных действиях. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал прокурор в деле Руслан Кравченко.

Прокурор: защита Януковича не предоставила суду информацию о невозможности его участия в процессе

"В справке не указано с какого времени он болеет, не указан точный диагноз. Кроме того, когда обвиняемый или подозреваемый заболевает, то врач пишет может ли пациент участвовать в судебных заседаниях или других процессуальных действиях. В этой справке не написано вообще может ли он участвовать в любых процессуальных действиях, в том числе и в судебном заседании. Не написано, что он, например, не может говорить", - пояснил прокурор.

Как сообщал УНН, суд удалился в совещательную комнату для принятия окончательного решения в деле о госизмене экс-президента.

Свое решение суд мотивировал следующим образом. Медицинские справки, предоставленные суду, не содержат данных о том, что Виктор Янукович не может выступать в суде (в частности, в справках не сказано о том, что у него травмирована голова или травмированы органы речи). Поэтому суд не усматривает оснований для дальнейших перерывов в данном судебном заседании.

"Фактически сегодня происходит 89 судебное заседание. Судебное производство было проведено без участия Януковича в так называемом специальном судебном производстве, хотя он вызывался, в том числе направлением повесток по известному адресу его проживания в РФ и официальным вызовом в газете "Урядовый курьер", - сказал судья.

Выступление с последним словом экс-президента назначалось уже трижды - на 12 октября, 23 октября и 19 ноября, но без уважительных причин Янукович не вышел на видеосвязь.

Судья отметил, что суд вполне осознает право Януковича молчать и не нести за это никакой ответственности. Это право гарантировано как статьей 15 Международного пакта о гражданских и политических правах, так и статьей 63 Конституции Украины.

Такая позиция Януковича полностью воспринята судом и предвзятого отношения у суда не возникло. Суд обязан оценить его позицию по данному делу.

"При установленных обстоятельствах, принимая во внимание, что право Виктора Федоровича Януковича на защиту было реализовано в полной мере, учитывая изложенное судом, суд удаляется в совещательную комнату для принятия окончательного решения судом первой инстанции по данному делу", - подчеркнул судья Владислав Девятко.

Напомним, вчера адвокат экс-президента отмечал, что его клиент не сможет выступить с последним словом.

Ранее он сообщил, что не исключен переезд Януковича в Израиль для проведения операции.

Ранее российские СМИ сообщали о том, что Виктора Януковича госпитализировали в Московскую клинику имени Склифосовского с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис.

Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.74
Bitcoin
$76,986.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.61
Золото
$3,047.25
Ethereum
$1,547.13