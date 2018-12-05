Прокурор: защита Януковича не предоставила суду информацию о невозможности его участия в процессе

"В справке не указано с какого времени он болеет, не указан точный диагноз. Кроме того, когда обвиняемый или подозреваемый заболевает, то врач пишет может ли пациент участвовать в судебных заседаниях или других процессуальных действиях. В этой справке не написано вообще может ли он участвовать в любых процессуальных действиях, в том числе и в судебном заседании. Не написано, что он, например, не может говорить", - пояснил прокурор.



Как сообщал УНН, суд удалился в совещательную комнату для принятия окончательного решения в деле о госизмене экс-президента.

Свое решение суд мотивировал следующим образом. Медицинские справки, предоставленные суду, не содержат данных о том, что Виктор Янукович не может выступать в суде (в частности, в справках не сказано о том, что у него травмирована голова или травмированы органы речи). Поэтому суд не усматривает оснований для дальнейших перерывов в данном судебном заседании.

"Фактически сегодня происходит 89 судебное заседание. Судебное производство было проведено без участия Януковича в так называемом специальном судебном производстве, хотя он вызывался, в том числе направлением повесток по известному адресу его проживания в РФ и официальным вызовом в газете "Урядовый курьер", - сказал судья.

Выступление с последним словом экс-президента назначалось уже трижды - на 12 октября, 23 октября и 19 ноября, но без уважительных причин Янукович не вышел на видеосвязь.

Судья отметил, что суд вполне осознает право Януковича молчать и не нести за это никакой ответственности. Это право гарантировано как статьей 15 Международного пакта о гражданских и политических правах, так и статьей 63 Конституции Украины.

Такая позиция Януковича полностью воспринята судом и предвзятого отношения у суда не возникло. Суд обязан оценить его позицию по данному делу.

"При установленных обстоятельствах, принимая во внимание, что право Виктора Федоровича Януковича на защиту было реализовано в полной мере, учитывая изложенное судом, суд удаляется в совещательную комнату для принятия окончательного решения судом первой инстанции по данному делу", - подчеркнул судья Владислав Девятко.

Напомним, вчера адвокат экс-президента отмечал, что его клиент не сможет выступить с последним словом.

Ранее он сообщил, что не исключен переезд Януковича в Израиль для проведения операции.

Ранее российские СМИ сообщали о том, что Виктора Януковича госпитализировали в Московскую клинику имени Склифосовского с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис.

Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть в преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.