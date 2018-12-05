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Прокурор: захист Януковича не надав суду інформацію про неможливість його участі в процесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. У лікарській довідці, наданій суду захистом екс-президента Віктора Януковича, взагалі не йдеться про заборону на участь в процесуальних діях. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів прокурор у справі Руслан Кравченко.

Прокурор: захист Януковича не надав суду інформацію про неможливість його участі в процесі

“У довідці не вказано з якого часу він хворіє, не вказано точний діагноз. Крім того, коли обвинувачений або підозрюваний захворює, то лікар пише чи може пацієнт брати участь в судових засіданнях або інших процесуальних діях. У цій довідці не написано взагалі чи може він брати участь в будь-яких процесуальних діях, в тому числі і в судовому засіданні. Чи не написано, що він, наприклад, не може говорити”, — пояснив прокурор.

Як повідомляв УНН, суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення остаточного рішення у справі про держзраду екс-президента.

Своє рішення суд мотивував наступним чином. Медичні довідки, надані суду, не містять даних про те, що Віктор Янукович не може виступати в суді (зокрема, в довідках не зазначено про те, що у нього травмована голова або травмовані органи мовлення). Тому суд не вбачає підстав для подальших перерв у даному судовому засіданні.

“Фактично сьогодні відбувається 89 судове засідання. Судове провадження було проведено без участі Януковича в так званому спеціальному судовому провадженні, хоча він викликався, у тому числі направленням повісток за відомою адресою його проживання в РФ та офіційним викликом в газеті “Урядовий кур’єр”, — сказав суддя.

Виступ з останнім словом екс-президента призначався вже тричі — на 12 жовтня, 23 жовтня та 19 листопада, але без поважних причин Янукович не вийшов на відеозв’язок.

Суддя наголосив, що суд цілком усвідомлює право Януковича мовчати і не нести за це ніякої відповідальності. Це право гарантовано як статтею 15 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, так і статтею 63 Конституції України.

Така позиція Януковича цілком сприйнята судом і упередженого ставлення у суду не виникло. Суд зобов’язаний оцінити його позицію в даній справі.

“При встановлених обставинах, приймаючи до уваги, що право Віктора Федоровича Януковича на захист було реалізовано в повній мірі, з огляду на викладене судом, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення остаточного рішення судом першої інстанції у даній справі”, — підкреслив суддя Владислав Дев’ятко.

Нагадаємо, вчора адвокат екс-президента відзначав, що його клієнт не зможе виступити з останнім словом.

Раніше він повідомив, що не виключений переїзд Януковича до Ізраїлю для проведення операції.

Раніше російські ЗМІ повідомляли про те, що Віктора Януковича госпіталізували в Московську клініку імені Скліфосовського з травмами хребта і коліна, які він отримав під час гри в теніс.

Як повідомляв УНН, колишній президент України Віктор Янукович підозрюється в державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто в злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 КК України.

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