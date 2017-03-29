Прокуратура требует ареста мародера, что обокрал школу в Балаклее
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Прокуратура в апелляции требует взять под стражу балаклейского мародера, который обокрал школу и квартиру. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Балаклейский отдел прокуратуры требует выбрать более строгую меру пресечения для 52-летнего мужчину, которого подозревают в кражах. Злоумышленник, воспользовавшись чрезвычайным событием на военном арсенале и эвакуацией земляков, обокрал школу и квартиру.
Так, суд области избрал злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ареста, прокуратура настаивает на содержании под стражей.
Установлено, что 23 марта текущего года около 22:00 житель райцентра проник в помещение Балаклейской школы №6 в дверь, поврежденные в результате взрывов на военном арсенале. Оттуда он вынес компьютерную технику. Общая сумма ущерба составляет более 25,5 тыс. грн.
Уже через час опять же через поврежденные входные двери злоумышленник влез в одну из квартир на ул. Газовиков. Оттуда он вынес компьютерную технику почти на 3 тыс. Грн.
Мужчине объявлено подозрение по ч.3 ст.185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) УК Украины.
Кроме того, правоохранители задержали еще двух ранее судимых местных жителей, подозреваемых в краже с проникновением. Досудебным расследованием установлено, что 25 марта около 23:00 они залезли через поврежденные ворота в ангар-депо одного из производственных подразделений регионального филиала ПАО "Укрзализныця". Оттуда злоумышленники похитили рабочее оборудование, бытовую и компьютерную технику на сумму почти 105 тыс. грн.
Балаклейский районный суд области поддержал ходатайство прокуратуры и взял подозреваемых под стражу на 60 суток.
Максимальная санкция статьи предусматривает шесть лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, этой ночью дважды сдетонировали боеприпасы в Балаклее.
Напомним, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.