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Прокуратура требует ареста мародера, что обокрал школу в Балаклее

Прокуратура требует ареста мародера, что обокрал школу в Балаклее

Киев • УНН

 • 8689 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Прокуратура в апелляции требует взять под стражу балаклейского мародера, который обокрал школу и квартиру. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Балаклейский отдел прокуратуры требует выбрать более строгую меру пресечения для 52-летнего мужчину, которого подозревают в кражах. Злоумышленник, воспользовавшись чрезвычайным событием на военном арсенале и эвакуацией земляков, обокрал школу и квартиру.

Так, суд области избрал злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ареста, прокуратура настаивает на содержании под стражей.

Установлено, что 23 марта текущего года около 22:00 житель райцентра проник в помещение Балаклейской школы №6 в дверь, поврежденные в результате взрывов на военном арсенале. Оттуда он вынес компьютерную технику. Общая сумма ущерба составляет более 25,5 тыс. грн.

Уже через час опять же через поврежденные входные двери злоумышленник влез в одну из квартир на ул. Газовиков. Оттуда он вынес компьютерную технику почти на 3 тыс. Грн.

Мужчине объявлено подозрение по ч.3 ст.185 (кража, соединенная с проникновением в жилище) УК Украины.

Кроме того, правоохранители задержали еще двух ранее судимых местных жителей, подозреваемых в краже с проникновением. Досудебным расследованием установлено, что 25 марта около 23:00 они залезли через поврежденные ворота в ангар-депо одного из производственных подразделений регионального филиала ПАО "Укрзализныця". Оттуда злоумышленники похитили рабочее оборудование, бытовую и компьютерную технику на сумму почти 105 тыс. грн.

Балаклейский районный суд области поддержал ходатайство прокуратуры и взял подозреваемых под стражу на 60 суток.

Максимальная санкция статьи предусматривает шесть лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, этой ночью дважды сдетонировали боеприпасы в Балаклее.

Напомним, по данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

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