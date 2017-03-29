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Прокуратура вимагає арешту мародера, що обікрав школу в Балаклії

Прокуратура вимагає арешту мародера, що обікрав школу в Балаклії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Прокуратура в апеляції вимагає взяти під варту балаклійського мародера, який обікрав школу та квартиру. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Балаклійський відділ прокуратури вимагає обрати більш суворий запобіжний захід для 52-річного чоловіка, якого підозрюють у крадіжках. Зловмисник, скориставшись надзвичайною подією на військовому арсеналі та евакуацією земляків, обікрав школу та квартиру.

Так, суд області обрав зловмиснику запобіжних захід у вигляді домашнього арешту, прокуратура наполягає на триманні під вартою.

Наразі встановлено, що 23 березня поточного року близько 22:00 мешканець райцентру проник до приміщення Балаклійської школи №6 через двері, пошкоджені внаслідок вибухів на військовому арсеналі. Звідти він виніс комп'ютерну техніку. Загальна сума збитків становить понад 25,5 тис. грн.

Уже через годину знову ж таки через пошкоджені вхідні двері зловмисник вліз до однієї з квартир на вул. Газовиків. Звідти він виніс комп'ютерну техніку майже на 3 тис. грн.

Чоловіку оголошено підозру за ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло) КК України.

Крім того, правоохоронці затримали ще двох раніше судимих місцевих мешканців, підозрюваних у крадіжці з проникненням. Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 березня близько 23:00 вони залізли через пошкоджені ворота в ангар-депо одного з виробничих підрозділів регіональної філії ПАТ "Укрзалізниця". Звідти зловмисники викрали робоче обладнання, побутову та комп'ютерну техніку на суму майже 105 тис. грн.

Балаклійський районний суд області підтримав клопотання прокуратури та взяв підозрюваних під варту на 60 діб.

Максимальна санкція статті передбачає шість років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, цієї ночі двічі здетонували боєприпаси в Балаклії.

Нагадаємо, за даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Українські Національні Новини

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