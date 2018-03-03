Прокуратура отсудила гектар прибрежной полосы Черного моря в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Через суд в государственную собственность возвращено особо ценных земель Черноморского побережья стоимостью более 5 млн грн. об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
В прокуратуре сообщили, что обеспечено полное выполнение судебных решений, которыми удовлетворены исковые требования об отмене правоустанавливающих документов на право собственности и истребовании в собственность государства особо ценных земель государственного лесного фонда общей площадью более 1 га стоимостью более 5 млн грн, расположенных в пределах прибрежной защитной полосы черного моря.
Березанским районным судом подтверждены факты незаконного отвода решением Кобливськои сельского совета в частную собственность двух земельных участков, которые в соответствии с требованиями законодательства должны находиться в государственной собственности и предназначенные для удовлетворения рекреационных потребностей граждан.
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На сегодня правоустанавливающие документы на землю отменены, участки истребовано в собственность государства, а государственным регистратором внесены в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество соответствующие сведения.