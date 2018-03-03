Прокуратура отсудила гектар прибрежной полосы Черного моря в Николаевской области

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56614 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 67185 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 70150 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105198 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 98859 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104241 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Через суд в государственную собственность возвращено особо ценных земель Черноморского побережья стоимостью более 5 млн грн. об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В прокуратуре сообщили, что обеспечено полное выполнение судебных решений, которыми удовлетворены исковые требования об отмене правоустанавливающих документов на право собственности и истребовании в собственность государства особо ценных земель государственного лесного фонда общей площадью более 1 га стоимостью более 5 млн грн, расположенных в пределах прибрежной защитной полосы черного моря.

Березанским районным судом подтверждены факты незаконного отвода решением Кобливськои сельского совета в частную собственность двух земельных участков, которые в соответствии с требованиями законодательства должны находиться в государственной собственности и предназначенные для удовлетворения рекреационных потребностей граждан.

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На сегодня правоустанавливающие документы на землю отменены, участки истребовано в собственность государства, а государственным регистратором внесены в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество соответствующие сведения.

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