Прокуратура відсудила гектар прибережної смуги Чорного моря на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Через суд у державну власність повернуто особливо цінних земель чорноморського узбережжя вартістю понад 5 млн грн. про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
У прокуратурі повідомили, що забезпечено повне виконання судових рішень, якими задоволено позовні вимоги про скасування правовстановлюючих документів на право власності та витребування у власність держави особливо цінних земель державного лісового фонду загальною площею понад 1 га вартістю більше 5 млн грн, розташованих в межах прибережної захисної смуги Чорного моря.
Березанським районним судом підтверджено факти незаконного відводу рішенням Коблівської сільської ради у приватну власність двох земельних ділянок, які відповідно до вимог законодавства мають перебувати у державній власності та призначені для задоволення рекреаційних потреб громадян.
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На сьогодні правовстановлюючі документи на землю скасовані, ділянки витребувано у власність держави, а державним реєстратором внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідні відомості.