Прокуратура открыла производство по препятствованию в вывозе Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Столичная прокуратура открыла уголовное производство по факту препятствования гражданами правоохранителям в вывозе задержанного экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает корреспондент УНН.
"Прокуратурой города Киева открыто уголовное производство по ч.2 ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, препятствование предотвращению преступления или задержанию лица) Уголовного кодекса Украины.
По словам Н.Максимец, дальнейшее расследование дела возложено на УСБУ в Киеве и Киевской области.
Напомним, М.Саакашвили освободили из заблокированного автомобиля.
После того как активисты освободили из автомобиля правоохранителей задержанного Саакашвили на улице Трехсвятительской, колонна людей двинулась по улице Костельной в сторону к Майдану Независимости, а потом вышла на Крещатик.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание М.Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины.