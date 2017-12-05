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Прокуратура відкрила провадження щодо перешкоджання у вивезенні Саакашвілі

Прокуратура відкрила провадження щодо перешкоджання у вивезенні Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Столична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання громадянами правоохоронцям у вивезенні затриманого екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі. Про це УНН повідомила прес-секретар прокуратури м.Києва Надія Максимець, передає кореспондент УНН.

"Прокуратурою міста Києва відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, перешкоджання запобіганню злочину чи затриманню особи) Кримінального кодексу України.

За словами Н.Максимець, подальше розслідування справи покладено на УСБУ у м.Києві та Київській області.

Нагадаємо, М.Саакашвілі звільнили із заблокованого автомобіля.

Після того як активісти звільнили з автомобіля правоохоронців затриманого Саакашвілі на вулиці Трьохсвятительській, колона людей рушила вулицею Костьольною в бік до Майдану Незалежності, а потім вийшла на Хрещатик.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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