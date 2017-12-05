Прокуратура відкрила провадження щодо перешкоджання у вивезенні Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Столична прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання громадянами правоохоронцям у вивезенні затриманого екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі. Про це УНН повідомила прес-секретар прокуратури м.Києва Надія Максимець, передає кореспондент УНН.
"Прокуратурою міста Києва відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, перешкоджання запобіганню злочину чи затриманню особи) Кримінального кодексу України.
За словами Н.Максимець, подальше розслідування справи покладено на УСБУ у м.Києві та Київській області.
Нагадаємо, М.Саакашвілі звільнили із заблокованого автомобіля.
Після того як активісти звільнили з автомобіля правоохоронців затриманого Саакашвілі на вулиці Трьохсвятительській, колона людей рушила вулицею Костьольною в бік до Майдану Незалежності, а потім вийшла на Хрещатик.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.